الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة أسفل عجلات قطار فى أسوان

مصرع طفلة أسفل عجلات
مصرع طفلة أسفل عجلات قطار في أسوان

لفظت طفلة صغيرة أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث اصطدامها عند شريط السكة الحديد أمام محطة الخوى بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم إخطار الأجهزة المعنية في أسوان، بتصادم قطار بصغيرة أمام محطة الخوى بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال المحافظة. 

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أنها جثة هامدة وتم إخطار الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للفحص والمعاينة حول الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتبين أن الطفلة أثناء مرورها من أمام شريط السكة الحديد لقيت مصرعها تحت عجلات القطار، وتدعى "سلمى سليمان عبدالعال"، 11 عامًا، وعلى فور تم نقلها إلى المشرحة، لعرضها على الطبيب الشرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

مصرع طفلة شريط السكة الحديد المحاميد إدفو المشرحة أسوان

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