لخدمة 15 ألف مواطن.. محافظ أسوان يتابع 19 مشروعًا لـ"حياة كريمة"

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة.

استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات

وكلف اللواء أشرف عطية باستمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتلافي كافة الملاحظات والعقبات التي يتم رصدها أولًا بأول وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالي داخل القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، على قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد 19 من المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة والتي تخدم 15 ألف من المواطنين والأهالي موزعين على 6 قرى فرعية وتوابع.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 11 مشروعًا بنسبة 100 % وتم التسليم الإبتدائي لها وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعي ونقطة الإسعاف، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والملاعب القانونية.

كما أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، أنه تم تفقد أعمال إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب بالقريه بنسب 97%، بالإضافة إلى مشروع توصيل خطوط وشبكات الإنحدار والوصلات المنزلية للصرف الصحي بنسب 87%.

ولفت إلى تفقد مشروع إنشاء الوحدة الإجتماعيه بدهميت بنسبة 85%، ومشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسبة 85% أيضًا، فضلًا عن تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بدابود بنسبة 50%.

وقد أشار السكرتير العام المساعد أنه جارى إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بكافة المشروعات الجارية وعرضها على المحافظ وذلك لإصدار التعليمات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة.

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