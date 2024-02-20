محافظ أسوان يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بمحافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

ومن ناحيته، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن يتكامل مع ذلك تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل وأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، فضلًا عن التفاعل المباشر مع المطالب والاحتياجات الجماهيرية.

إزالة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالة تعد، على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1200 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضًا باستكمال أعمال التطوير بالمدينة بتوسعة منطقة مرور إدفو من الجانبين بطول 2 كم، وهو ما ساهم فى إضافة 4 متر للطريق للحد من حوادث الجرارات والقصب، وحفاظًا لأرواح المواطنين، وتم كذلك الإنتهاء من الجزء الأول من توسعة المدخل الشمالى بطول 1 كم من خلال عمل توسعة وبلدورات وأرصفة ودهانات بعد الانتهاء من عملية الرصف، وجار استكمال باقى المدخل.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 700 م2 عبارة عن بناء بالطوب الأبيض بارتفاع 1 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدى.