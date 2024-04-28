فضح الأكاذيب.. بلومبرج تثير الجدل بسلسلة من الأخبار الملفقة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد سلسلة من التزييف لأكاذيب وكالة "بلومبرج" الإعلامية.

أكاذيب وكالة "بلومبرج" الإعلامية

في مايو 2013 فرضت غرامة تقدر بـ28.321 جنيه إسترليني على الوكالة، وجاءت الغرامة لنشر خبر كاذب حول قرار البنك المركزي في المجر، حيث كان القرار يختص بأسعار الفائدة.

في ديسمبر 2019 فرضت غرامة تقدر بخمسة ملايين يورو على بلومبرج، بسبب تقرير مزيف حول شركة البناء الفرنسية العملاقة "فينسي"، مما أدى إلى هبوط اسمها.

في يناير 2024 أصدر تقريرًا مزيفًا زعم أن شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي أجرت مفاوضات مع مستثمرين للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار، الأمر الذي نفاه "ماسك" بشكل قاطع مطالبًا الوكالة بتحري الدقة.

في مارس 2024 أدانت حكومة هونج كونج التقرير الكاذب لـ بلومبرج حول حظر بعض وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.