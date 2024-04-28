الأحد 28 أبريل 2024
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توك شو

أبومازن: اجتياح رفح سيمثل أكبر كارثة فى تاريخ الشعب الفلسطينى

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني،  محمود عباس أبومازن، إنه يجب تنفيذ حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة عبر عقد مؤتمر دولي.

وأضاف عباس، خلال كلمته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل قتلت 34 ألف فلسطيني خلال 200 يوم من العدوان معظمهم من الأطفال وكبار السن.

ونوه الرئيس الفلسطيني بأن إسرائيل دمرت 75% من قطاع غزة من المباني والمؤسسات والطرق والمساجد، لافتًا إلى أن الوضع في غزة مؤسف للغاية ويجب وقف القتال وإدخال المزيد من المساعدات للمدنيين.

الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن اجتياح إسرائيل رفح الفلسطينية سيمثل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني، مناشدًا الولايات المتحدة إجبار إسرائيل على تجنب شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وتابع: على جميع دول العالم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ومن حقنا الحصول على تقرير المصير، مؤكدًا أن مصر والأردن رفضتا بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

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