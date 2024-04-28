الأحد 28 أبريل 2024
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مدير الإشارة: تقنية مراكز البيانات أحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمى

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب هاني محمود منصور،

قال اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة، إن تقنية مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أصبحت أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، حيث أضافت آفاقًا جديدة لريادة الأعمال في كل المجالات والصناعات، فضلًا عن خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة متكاملة.

وأضاف منصور، خلال كلمته بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أن مراكز البيانات تعتبر الانعكاس الحقيقي للتحول الرقمي، حيث إنها تخلق فرصًا لدعم الاقتصاد، وتأمينها يحافظ على هوية الدولة، نظرًا لقدرتها على الاكتشاف والحد من محاولات الاختراق وتسريب البيانات، فضلًا عن المرونة العالية في استخدامها وتحليلها لدعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

 

ترشيد استهلاك الطاقة 

وأشار مدير الإشارة، إلى أن مراكز البيانات تحولت وتطورت من مجرد خوادم لتخزين البيانات وتشغيل بعض التطبيقات إلى حوسبة سحابية لها القدرة على مشاركة موارد افتراضية مثل البنية التحتية ومنصة التطبيقات والبرمجة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير التقنيات الحديثة.

تقنية مراكز البيانات ​​الاقتصاد العالمي مدير الإشارة اللواء أركان حرب هاني محمود منصور افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

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