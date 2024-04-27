السبت 27 أبريل 2024
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مصر خالية من شلل الأطفال.. إسلام عنان يبرز جهود التوسع ببرامج التطعيمات

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن وزارة الصحة تحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على إطلاق خطة شاملة للتطعيمات ضد شلل الأطفال، موضحا أن أبرز الملفات التي تقف عندها الوزارة هي نجاح مصر في القضاء على فيروس شلل الأطفال بتصديق من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف عنان، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نجاح حملة القضاء على شلل الأطفال وقتها كان يتوقف على الوصول لنسبة معينة من التطعيمات للمواليد، معقبًا: "لا بد من الوصول لنسبة تطيعمات محددة لكل مليوني مولود سنويا، وتسمى Break point، وبناء على هذه النسبة يتأكد خلو مصر من شلل الأطفال".

إعلان خلو مصر من أي حالة شلل أطفال

أوضح أستاذ اقتصاديات الصحة، أن حملة "من باب لباب" التي تم إطلاقها وقتها لمكافحة شلل الأطفال، كان يتم خلالها وضع علامات على منازل الأسر التي لديها مواليد وأطفال أقل من 5 سنوات، واستمر التطعيم لكل المواليد خلال الفترة من 2000 حتى 2004، وبحلول 2004 تم إعلان خلو مصر من أي حالة شلل أطفال برغم تواجدها في الدول المجاورة.

اختتم بأن مصر بدأت الدخول في صناعة اللقاحات منذ عام 2020 من أجل مواجهة أي أوبئة محتملة، وهناك تعاون مع الشركة الصينية لعمل توطين لصناعة لقاح كورونا بعد مرور عام ونصف من الجائحة، فضلًا عن افتتاح مدينة اللقاحات، وتم توطين العديد من اللقاحات البيطرية والبشرية.

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