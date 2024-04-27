السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الأردن: لن نقبل أن يكون بلدنا ساحة للصراع والتوترات بين إيران وإسرائيل

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي: إننا لن نقبل أن يكون بلدنا ساحة للصراع والتوترات بين إيران وإسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل تشن حربًا انتقامية ضد الشعب الفلسطينى

وأضاف الصفدي: إن كل المواقف الدولية تغيرت تجاه العدوان على غزة، والجميع يدرك الآن أنها حرب عبثية، منوهًا بأن إسرائيل تشن حربا انتقامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار وزير خارجية الأردن إلى أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم دون حلول واضحة المعالم.

وزير خارجية الأردن إيران وإسرائيل إيران إسرائيل ساحة للصراع والتوترات بين إيران وإسرائيل لن نقبل أن يكون بلدنا ساحة للصراع

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