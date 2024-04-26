الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر تدعم غزة.. دخول 132 شاحنة مساعدات و6 شاحنات غاز وسولار إلى القطاع

جانب من عبور شاحنات
جانب من عبور شاحنات المساعدات بمعبر كرم أبو سالم

رصد كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، عبور 132 شاحنة مساعدات من خلال معبر كرم أبوسالم باتجاه قطاع غزة، فضلًا عن 4 شاحنات غاز وشاحنتين للسولار، دخلت عبر معبر رفح إلى القطاع.

وأضاف رجب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل هذه الشاحنات والمساعدات المصرية تتدفق للقطاع رغم الإجراءات المعقدة والتعطيلية من الجانب الإسرائيلي في أعمال المراجعة والتدقيق.

إصرار على إنفاذ المزيد من المساعدات

وأكد أن هناك إصرارًا على إنفاذ المزيد من المساعدات، وخلال شهر أبريل دخل للقطاع حوالي 4165 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 170 شاحنة سولار وغاز، معقبًا: "كل هذه المساعدات يتم العمل عليها بشكل دءوب من أجل إنفاذها للقطاع في ظل التقارير الأممية التي تشير لتفاقم الأوضاع".

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم خلال شهر أبريل وصل إلى 870 مصابًا، من أجل تلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، بالإضافة إلى تمركز أسطول من سيارات الإسعاف داخل المعبر من أجل استقبال هؤلاء المصابين ونقلهم للمستشفيات.

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