الجمعة 26 أبريل 2024
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أستاذ اقتصاد: سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات وأصبحت جاذبة للمستثمرين

سيناء
سيناء

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنه بمراجعة بسيطة لحجم الاستثمارات في خطط التنمية خلال السنوات الأخيرة يتضح استحواذ سيناء على النصيب الأكبر في تدفق الاستثمارات ليتجاوز حجمها 400 مليار جنيه، ومستهدف الوصول بها إلى تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عنبر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما تم إنفاقه من استثمارات في مختلف القطاعات سواء البنية التحتية أو التعليم أو المجتمعات العمرانية يهدف إلى توطين الاستثمارات في سيناء.

تكثيف الجهود حول إرساء عملية الاستقرار الأمني

ونوه أستاذ الاقتصاد، بأنه سبق خطط تنمية وتعمير سيناء تكثيف الجهود حول إرساء عملية الاستقرار الأمني في هذه المنطقة وتطهيرها من البؤر الإرهابية كبداية، وتلك المرحلة استغرقت تكلفة مالية باهظة، ناهيك عن أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن التقارير الدولية تؤكد تدفق الاستثمارات في مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن القطاعات التي تم استهدافها ساعدت بشكل كبير على ربط سيناء بالوادي، وخلق منها منطقة جاذبة للاستثمارات في كافة القطاعات.

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