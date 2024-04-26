الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس "تعمير الساحل الشمالى" يكشف أهمية طريق مطروح- سيوة الجديد

الدكتور آمون مرتضى،
الدكتور آمون مرتضى،

قال الدكتور آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إن افتتاح أول قطاع من الطريق الخرساني المزدوج الجديد مطروح- سيوة ليس طريقًا عاديًا، إنما حلم من أحلام مصر تحقق في الجمهورية الجديدة.

مثلث التنمية قادر على استيعاب آلاف من فرص العمل

وأضاف مرتضى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن مثلث التنمية "مطروح- سيوة" قادر على استيعاب آلاف من فرص العمل، وبالتالي اهتمام الدولة بهذا الموقع نظرًا للكنوز والمكاسب الاقتصادية العديدة، سواء سياحة أو تصنيعًا وتصديرًا.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن طريق مطروح سيوة بطول 300 كيلو متر، ويصل بين مطروح وسيوة بعدد 3 حارات خرسانة مقسم إلى 6 قطاعات لسرعة العمل مع استهداف تسريع العمل بالقطاع الثالث، لافتًا إلى أن الطريق يعمل حاليًا، وتكلفته الاستثمارية تبلغ 420 مليون جنيه.

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