بسبب حرب غزة.. أبرز المعلومات عن هالة غريط متحدثة الخارجية الأمريكية المستقيلة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول استقالة متحدثة الخارجية الأمريكية باللغة العربية بسبب موقف واشنطن من حرب غزة.

معلومات عن هالة غريط متحدثة الخارجية الأمريكية المستقيلة