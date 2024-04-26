بسبب حرب غزة.. أبرز المعلومات عن هالة غريط متحدثة الخارجية الأمريكية المستقيلة
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول استقالة متحدثة الخارجية الأمريكية باللغة العربية بسبب موقف واشنطن من حرب غزة.
معلومات عن هالة غريط متحدثة الخارجية الأمريكية المستقيلة
- حصلت على ماجستير الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون.
- نالت البكالوريوس في العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط.
- انضمت إلى الخارجية الأمريكية عام 2006 كموظفة سياسية وحقوقية.
- شغلت منصب المتحدثة الرسمية للوزارة باللغة العربية.
- شغلت منصب نائب مدير المركز الإعلامي الإقليمي الأمريكي في دبي.
- رأست قسم السياسة بالقنصلية الأمريكية في ديربان بجنوب أفريقيا.
- تولت في السابق مهام عمل باليمن وهونج كونج وقطر.
- استقالت لمعارضتها الانحياز الأمريكي لإسرائيل ضد فلسطين.