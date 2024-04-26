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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بسبب حرب غزة.. أبرز المعلومات عن هالة غريط متحدثة الخارجية الأمريكية المستقيلة

هالة غريط
هالة غريط

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول استقالة متحدثة الخارجية الأمريكية باللغة العربية بسبب موقف واشنطن من حرب غزة.

معلومات عن هالة غريط متحدثة الخارجية الأمريكية المستقيلة

  • حصلت على ماجستير الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون.
  • نالت البكالوريوس في العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط.
  • انضمت إلى الخارجية الأمريكية عام 2006 كموظفة سياسية وحقوقية.
  • شغلت منصب المتحدثة الرسمية للوزارة باللغة العربية.
  • شغلت منصب نائب مدير المركز الإعلامي الإقليمي الأمريكي في دبي.
  • رأست قسم السياسة بالقنصلية الأمريكية في ديربان بجنوب أفريقيا.
  • تولت في السابق مهام عمل باليمن وهونج كونج وقطر.
  • استقالت لمعارضتها الانحياز الأمريكي لإسرائيل ضد فلسطين.
متحدثة الخارجية الأمريكية هالة غريط معلومات عن هالة غريط بعد استقالتها استقالة متحدثة الخارجية الأمريكية باللغة العربية استقالة متحدثة الخارجية الأمريكية غزة

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