الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد 200 يوم من العدوان.. القاهرة الإخبارية: مشاهد الدمار فاقت التخيلات (فيديو)

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إنه مر 200 يوم على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي لم يبق شيئًا في هذا القطاع المحاصر إلا ودمره، الأحياء هنا والطرقات والبنى التحتية والشوارع والمدارس دمرت في هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشاهد الدمار فاقت كل التخيلات، ونحن على مدار هذه الأيام الطويلة نواصل التغطية المستمرة لهذا العدوان وتبعاته على الفلسطينيين بالقطاع.

قصف مكثف من الطائرات الحربية الإسرائيلية

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن الكثافة الكبيرة من النيران التي طالت مناطق واسعة بالقطاع تذكرنا بالأيام الأولى للعدوان، حيث لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها بمناطق واسعة باتجاه المناطق الشرقية للقطاع.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إلى أننا نشهد قصفا مكثفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي تقوم بإطلاق القذائف، والغارات المستمرة على المنازل والشوارع والطرقات، وأيضًا تجمعات المواطنين باتت مستهدفة، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى.

غزة 200 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلى قصف القطاع برا وجوا

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: دعم مصرى غير محدود للأشقاء الفلسطينيين

الحرس الوطني التونسى: خفر السواحل انتشل جثث 19 مهاجرا

حزب الله اللبنانى يعلن شن هجمات استهدفت مواقع إسرائيلية شمال عكا

"القاهرة الإخبارية": اعتراض هدفين جويين فوق المجال البحرى شمال إسرائيل

لجنة التحقيق بحادث معسكر كالسو بالعراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعترض مسيرة فوق البحر بين نهاريا وشابى تسيون

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى مجددا فى نهاريا خشية تسلل طائرة مسيرة

أستاذ كبد: فيروسات معوية تنتشر بشكل أكبر في فصلي الخريف والصيف

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك