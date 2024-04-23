بعد 200 يوم من العدوان.. القاهرة الإخبارية: مشاهد الدمار فاقت التخيلات (فيديو)

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إنه مر 200 يوم على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي لم يبق شيئًا في هذا القطاع المحاصر إلا ودمره، الأحياء هنا والطرقات والبنى التحتية والشوارع والمدارس دمرت في هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشاهد الدمار فاقت كل التخيلات، ونحن على مدار هذه الأيام الطويلة نواصل التغطية المستمرة لهذا العدوان وتبعاته على الفلسطينيين بالقطاع.

قصف مكثف من الطائرات الحربية الإسرائيلية

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن الكثافة الكبيرة من النيران التي طالت مناطق واسعة بالقطاع تذكرنا بالأيام الأولى للعدوان، حيث لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها بمناطق واسعة باتجاه المناطق الشرقية للقطاع.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إلى أننا نشهد قصفا مكثفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي تقوم بإطلاق القذائف، والغارات المستمرة على المنازل والشوارع والطرقات، وأيضًا تجمعات المواطنين باتت مستهدفة، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى.