"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى مجددا فى نهاريا خشية تسلل طائرة مسيرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن صفارات الإنذار تدوي مجددا بمنطقة نهاريا خشية تسلل طائرة مسيرة.

انتشال جثامين 35 شهيدًا من مقابر جماعية

وفي سياق آخر انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، اليوم الثلاثاء، جثامين 35 شهيدًا من مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

فيما انتشلت 210 جثامين يوم الأحد، وجثامين 73 شهيدًا أمس الاثنين، من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عُثر على جثامينهم حتى الآن إلى 318 شهيدا.