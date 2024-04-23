انطلاق مهرجان سباق "الهجن" بالعريش احتفالاً بذكرى تحرير سيناء

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش.

وانطلق سباق الهجن وسط أجواء مبهجة في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش بمظاهر احتفالية تؤكد رسالة السلام وعودة الأمن والأمان لشمال سيناء.

وكانت هناك استعدادات خاصة ورائعة قبل انطلاق السباق جمعت بين كل الفئات والأعمار احتفالًا بعيد تحرير سيناء.

سباق بالعريش أفضل مكان لتدريب الهجن

وقال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هذا السباق كان قضية رئيسيةً بالنسبة إلينا، وكان واجب أن نفعل شيئا لا يحدث في مصر كلها، وقد كان.

وأوضح شوشة، أن ميدان الهجن الذي يشهد مهرجان سباق بالعريش أفضل مكان يتدرب الهجن فيه، وذلك بعد أن وضع الإرهاب حدًا لممارسة هذه الرياضة، ولكن بعد القضاء عليه عادت الرياضة مرة أخرى، وكل سنة ترتفع فيها نسبة المشاهدة.