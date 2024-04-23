الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مدير مكتبة الثقافة والفنون يتحدث عن أهمية قانون حماية حقوق المؤلف

الدكتور زين عبدالهادي،
الدكتور زين عبدالهادي،

قال الدكتور زين عبدالهادي، مدير مكتبة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن قوانين حماية المؤلف تستهدف حماية المؤلفين المصريين والكتاب والمبدعين وزيادة دخلهم، مشيرًا إلى أن الكثير من المبدعين المصريين لم يسجلوا أنفسهم في المكتب الخاص بحماية الملكية الفكرية. 

وأضاف عبدالهادي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن دور النشر مهمة جدا فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وبخاصة أن مصر تصدر نحو 30 ألف عنوان كتاب في السنة وهي الكتب التي تسجل في دار الكتب المصرية.

اتفاقيات لتبادل زيارات الكتاب العرب والأجانب في مصر

ونوه مدير مكتبة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن تسجيل الكتب في دار الكتب المصرية لا يعني حماية ملكيتها الفكرية، فيجب أن تسجل في مكاتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي.

وتابع: "نحتفل باليوم العالمي للكتاب من خلال لقاءات مع السفراء الأجانب والعرب الموجودين في مصر عبر اتفاقيات لتبادل زيارات الكتاب العرب والأجانب في مصر والاحتفاء بالمؤلفين العظماء ونقدم تسهيلات للمؤلفين من أجل تسجيل أنفسهم في مكاتب الملكية الفكرية وهذا الأمر سيساعدهم في وجود دخل إضافي لهم".

مكتبة الثقافة والفنون قانون حماية حقوق المؤلف حقوق المؤلفين حقوق المؤلف مدير مكتبة الثقافة والفنون الدكتور زين عبدالهادي مدير مكتبة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة

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