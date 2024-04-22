الإثنين 22 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: استقالة رئيس المخابرات العسكرية جاءت كالزلزال فى إسرائيل (فيديو)

رئيس المخابرات العسكرية
رئيس المخابرات العسكرية

تحدثت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، عناستقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، قائلة: في الوقت الذي ينادي فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لضرورة الوحدة واللحمة في الشارع الإسرائيلي، وأن يكون هناك توحد وخطاب وطني واحد بين المنظومة السياسية والمنظومة العسكرية، جاء خبر استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية كالزلزال في إسرائيل منذ صباح اليوم كما وصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها أول استقالة منذ السابع من أكتوبر لشخصية رفيعة المستوى بهذا القدر، منوهة بأن ما يحدث هو ترجمه فعلية للإخفاق الاستراتيجي والعسكري الذي أحدثه جيش الاحتلال والقادة السياسيون منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

استقالة رئيس المخابرات العسكرية إسرائيل رئيس المخابرات العسكرية القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة

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