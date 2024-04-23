الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إسرائيل تعترض 4 صواريخ فى سماء مدينة سديروت بغلاف غزة الشمالى

صواريخ
صواريخ

أفاد إعلام إسرائيلي باعتراض 4 صواريخ في سماء مدينة سديروت بغلاف غزة الشمالي دون إصابات، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

صفارات إنذار في المطلة وكريات شمونة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوّت في بلدة المطلة ومنطقة كريات شمونة شمالي إسرائيل؛ للاشتباه في سقوط قذائف صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، إذ شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة غارات معادية استهدفت بلدة يارون، والوادي الواقع بين العيشية والمحمودية، ومرتفعات الجبور، جنوبي البلاد.

غلاف غزة غزة غلاف غزة الشمالي مدينة سديروت اعتراض ٤ صواريخ إعلام عبري

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: استقالة رئيس المخابرات العسكرية جاءت كالزلزال فى إسرائيل (فيديو)

الباز: إسرائيل صنعت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية وإحداث فتنة (فيديو)

الباز: هناك محاولة يائسة من إسرائيل للإساءة إلى مصر بادعاءات ليس عليها دليل

الباز: إسرائيل حافظت على إمداد حماس بمبلغ 35 مليون دولار شهريًا (فيديو)

الباز: إسرائيل متورطة بشكل واضح وكبير فى صناعة حركة حماس (فيديو)

تفاصيل عقد مؤتمر دولى للسلام للوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

إعلام عبرى: اعتراض هدف جوى مشبوه فوق إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان

الأمم المتحدة: جوتيريش يقبل توصيات المراجعة المستقلة لعمل وكالة أونروا

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال