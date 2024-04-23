إسرائيل تعترض 4 صواريخ فى سماء مدينة سديروت بغلاف غزة الشمالى

أفاد إعلام إسرائيلي باعتراض 4 صواريخ في سماء مدينة سديروت بغلاف غزة الشمالي دون إصابات، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

صفارات إنذار في المطلة وكريات شمونة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوّت في بلدة المطلة ومنطقة كريات شمونة شمالي إسرائيل؛ للاشتباه في سقوط قذائف صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، إذ شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة غارات معادية استهدفت بلدة يارون، والوادي الواقع بين العيشية والمحمودية، ومرتفعات الجبور، جنوبي البلاد.