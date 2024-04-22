الباز: إسرائيل حافظت على إمداد حماس بمبلغ 35 مليون دولار شهريًا (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إسرائيل بشكل واضح حافظت على إمداد شهري لحماس بمبلغ 35 مليون دولار شهريًا، وهذه الأموال كانت تذهب نقديًا لحماس، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسهل دخول هذه الأموال لحركة المقاومة.

ونوه الباز، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن إسرائيل كانت ضالعة في السماح لهذه الحركة التي ترعاها ببناء الأنفاق بحجم ضخم جدًا، وهذه الأنفاق عانينا منها كثيرًا لأنه دخل منها أسلحة، لكن الجيش المصري قدم زهرة شبابه في مواجهة الإرهابيين الذين كانوا يستخدمون هذا السلاح القادم من غزة.

وتابع: هناك سؤال مهم جدًا لا بد أن يسأله الإسرائيليون لأنفسهم، مافيا تجارة السلاح في إسرائيل والسلاح الإسرائيلي الذي نجده في يد المقاومة، حيث تواجه هذه الحركات إسرائيل بسلاحها الإسرائيلي نفسه، فكيف وصل هذا السلاح إلى حركة حماس إن لم تكن إسرائيل وراءه سواء من مافيا تجارة السلاح أو مسئولين في الجيش الإسرائيلي هم الذين يتجارون بهذا السلاح ويمنحونه لحماس.

إسرائيل اعتادت طوال الوقت على الكذب والادعاء

وأكد الباز أن الوقائع تقول إن هناك مافيا لتجارة السلاح، ولا أستبعد أن يكون هناك مسئولون رسميون إسرائيليون هم من يتجارون بهذا السلاح ويمدون حركة حماس به، وهنا نقرأ الوقائع بأن إسرائيل اعتادت طوال الوقت على الكذب والادعاء، حيث تستخدم آلة إعلامية، متسائلًا ما الذي تريد أن تفعله إسرائيل، هل تريد أن تسيء للجيش المصري؟، مؤكدًا أن الجيش المصري أثبت عبر سنوات طويلة جدًا حفاظه على الأرض ومواجهة الإرهاب والحفاظ على معاهدة السلام التي لم تحترمها إسرائيل.

وأردف: الجيش المصري هو الذي حفظ لهذه المنطقة استقرارها، لافتًا إلى أن إسرائيل تلاحق مصر تحديدًا بجملة من الأكاذيب والشائعات، لأن مصر كيان كبير وضخم ويعمل على الأرض، ويواجه الإرهاب وكذلك مؤامرات إسرائيل على الأرض بشكل حقيقي.