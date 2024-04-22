الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: إسرائيل حافظت على إمداد حماس بمبلغ 35 مليون دولار شهريًا (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إسرائيل بشكل واضح حافظت على إمداد شهري لحماس بمبلغ 35 مليون دولار شهريًا، وهذه الأموال كانت تذهب نقديًا لحماس، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسهل دخول هذه الأموال لحركة المقاومة.

ونوه الباز، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن إسرائيل كانت ضالعة في السماح لهذه الحركة التي ترعاها ببناء الأنفاق بحجم ضخم جدًا، وهذه الأنفاق عانينا منها كثيرًا لأنه دخل منها أسلحة، لكن الجيش المصري قدم زهرة شبابه في مواجهة الإرهابيين الذين كانوا يستخدمون هذا السلاح القادم من غزة.

وتابع: هناك سؤال مهم جدًا لا بد أن يسأله الإسرائيليون لأنفسهم، مافيا تجارة السلاح في إسرائيل والسلاح الإسرائيلي الذي نجده في يد المقاومة، حيث تواجه هذه الحركات إسرائيل بسلاحها الإسرائيلي نفسه، فكيف وصل هذا السلاح إلى حركة حماس إن لم تكن إسرائيل وراءه سواء من مافيا تجارة السلاح أو مسئولين في الجيش الإسرائيلي هم الذين يتجارون بهذا السلاح ويمنحونه لحماس.

إسرائيل اعتادت طوال الوقت على الكذب والادعاء

وأكد الباز أن الوقائع تقول إن هناك مافيا لتجارة السلاح، ولا أستبعد أن يكون هناك مسئولون رسميون إسرائيليون هم من يتجارون بهذا السلاح ويمدون حركة حماس به، وهنا نقرأ الوقائع بأن إسرائيل اعتادت طوال الوقت على الكذب والادعاء، حيث تستخدم آلة إعلامية، متسائلًا ما الذي تريد أن تفعله إسرائيل، هل تريد أن تسيء للجيش المصري؟، مؤكدًا أن الجيش المصري أثبت عبر سنوات طويلة جدًا حفاظه على الأرض ومواجهة الإرهاب والحفاظ على معاهدة السلام التي لم تحترمها إسرائيل.

وأردف: الجيش المصري هو الذي حفظ لهذه المنطقة استقرارها، لافتًا إلى أن إسرائيل تلاحق مصر تحديدًا بجملة من الأكاذيب والشائعات، لأن مصر كيان كبير وضخم ويعمل على الأرض، ويواجه الإرهاب وكذلك مؤامرات إسرائيل على الأرض بشكل حقيقي.

إسرائيل حماس إمداد حماس 35 مليون دولار شهري ا الباز الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور

مواد متعلقة

الباز: إسرائيل متورطة بشكل واضح وكبير فى صناعة حركة حماس (فيديو)

تفاصيل عقد مؤتمر دولى للسلام للوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

إعلام عبرى: اعتراض هدف جوى مشبوه فوق إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان

الأمم المتحدة: جوتيريش يقبل توصيات المراجعة المستقلة لعمل وكالة أونروا

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحى خلال اقتحام بلدة عزون بالضفة الغربية

المقررة الأممية: لا توجد خدمات صحية كافية للفلسطينيين فى قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: النصيب الأكبر من الغارات الإسرائيلية لـ مخيمى البريج والنصيرات (فيديو)

الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر بشكل كامل على بلدة نوفوميخيليفكا شرق أوكرانيا

الأكثر قراءة

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال