القاهرة الإخبارية: النصيب الأكبر من الغارات الإسرائيلية لـ مخيمى البريج والنصيرات (فيديو)

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية ما زالت تتواصل على قطاع غزة بشكل عام، والنصيب الأكبر خلال الساعات الأخيرة كان لمخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن استهداف منازل المواطنين والعمارات السكنية، وأيضًا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلات فلسطينية في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، كما قصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين في دير البلح بوسط غزة.

ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي المتكرر أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات الذين توجهوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، كما يتعرض الشمال إلى قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث استهدفت منزلا يعود إلى عائلة قاسم.

وأوضح "جبر" أن المدفعية قصفت المناطق الشرقية بحي الزيتون والشجاعية بشرق غزة، كما تم قصف المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح، لافتًا إلى أن العدوان الإسرائيلي في تصاعد مستمر على القطاع، وأدى إلى تدمير كافة مناحي الحياة الإنسانية للفلسطينيين.