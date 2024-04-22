الإثنين 22 أبريل 2024
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تفاصيل الحصول على براءة اختراع لابتكار مرشحات من مادة مستخصلة من مخلفات النخيل

مختبر
مختبر

كشف الدكتور عادل علي أحمد، عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تفاصيل الحصول على براءة اختراع بسبب ابتكار عدد كبير من المرشحات من مادة مستخصلة من مخلفات النخيل، مشيرًا إلى أن هذه المادة يُستفاد منها في صناعات حيوية مهمة مثل وحدات الغسيل الكلوي.

وأضاف أحمد، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن المعهد نشأ في عام 1918 بقرار سلطاني، وهو من المعاهد القديمة، لافتًا إلى أن مصر لديها 11 مركز بحثي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أطلقنا 57 مشروعا تركز على علاج مشكلات قومية

وتابع: "معهدنا موجود في 12 محافظة ونستهدف الحصول على براءات الاختراع وفي هذا العام أطلقنا 57 مشروعا تركز على علاج مشكلات قومية موجودة على أرض الواقع وعمل ابتكارات". 

وأوضح عميد المعهد القومي لعلوم البحار، أنه النسبة إلى براءة اختراع الأخيرة، فنحن ننتج مادة أسيتات السليلوز التي تُنتج الأغشية منها والتي كانت مصر تستوردها بمبالغ كبيرة، وهناك مركز تميز حصل على دعم مادي كبير لإنتاج غشاء عالي الكفاءة لوحدات الغسيل الكلوي بمصر.

مخلفات النخيل ابتكار مرشحات من مادة مستخصلة من مخلفات النخيل مادة مستخصلة الحصول على براءة اختراع تفاصيل الدكتور عادل علي أحمد عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

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