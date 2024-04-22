القاهرة الإخبارية: دخول 60 شاحنة مساعدات.. واستقبال 23 مصابًا فلسطينيًا

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: لا تزال العراقيل التي تفرضها إسرائيل على آلية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تقف عائقًا أمام زيادة الأعداد من هذه المساعدات.

وأضاف عماد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معبر رفح تمكن من إنفاذ 4 شاحنات من الوقود، فضلًا عن دخول 60 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية، لافتًا إلى أن آلية إنفاذ المساعدات تخضع لعملية التدقيق في المنافذ الإسرائيلية، وما نلاحظه منذ أمس هو قلة وتيرة أعداد الشاحنات التي تتدفق من خلال المعبر.

وصول عدد من مزدوجى الجنسية لمصر

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن عددا من مزدوجي الجنسية وصل إلى الدولة المصرية عبر معبر رفح البري، بعدما تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتسهيل عبورهم من قبل سلطات المعبر.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إلى أنه تم استقبال 23 مصابًا خضعوا لعملية التشخيص المبدئي من قبل هيئة الإسعاف المتمركزة داخل ميناء رفح البري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات معهم وتحويلهم للمستشفيات المصرية.