تفاصيل انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

قالت صفاء مراد، المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إن أفلام المهرجان تناقش قضايا المرأة، معقبة، "لدينا مجموعة من الأفلام من 35 دولة بواقع 76 فيلما، كلهم ما بين مخرجات سيدات وقضايا السيدات".

ولفتت المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن الفنانة غادة عادل والمخرجة هالة خليل ستكونان أبرز المكرمين، فضلًا على أن تونس ضيف شرف المهرجان في هذه الدورة.

نركز على انتصار المرأة وتحقيق الانجازات والشغف

وتابعت، لدينا مشاركَات من السويد وكينيا وأذربيجان وكوسوفو واليابان، حيث يغطي المهرجان دولا كثيرة من 3 قارات.

وأوضحت المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أننا نركز على انتصار المرأة وتحقيق الانجازات والشغف والطموح ولا نبرز معاناتها فقط، كما أن لدينا أفلاما تبرز قضايا المراهقات وكيف يؤذي الناس أنفسهم بسبب الهوس بالشهرة، والهوس بالجسم المناسب بسبب وضع المجتمع للمرأة في قوالب معينة.