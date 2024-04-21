التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

بدأت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وأعلنت إدارة المهرجان عن لجان تحكيم الدورة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم نعي ورثاء الفنان الكبير صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية واستعراض الأفلام المشاركة في الدورة.

وقال حسن أبو العلا مدير المهرجان إن المهرجان حقق تأثيرا ونموا واضحا، وأشار إلى أهمية برنامج التدريب الذي يضم أبناء أسوان، ودعم ومساندة أهل المحافظة، كما وجه الشكر لكل المؤسسات الداعمة للمهرجان.

وأضافت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، أنه مع إطلاق الدورة الثامنة نعود للموعد بين عشاق السينما، مع مغامرة اكتشاف الجديد والغامض، ولفتت إلى كيفية خلق جغرافيا فنية نسوية محورها المرأة، مقدمة تحية للفنانين الفلسطينيين، وإلى نضالهم الوطني، وتحية إلى الشعب السوداني.

انطلاق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمشاركة 3 سيدات في مواقع القيادة

وقال محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: إن هذا المهرجان استطاع خلال 8 سنوات أن يقدم دعما لقضايا المرأة وفنها، كما يسعدنا أن يكون معنا اليوم 3 سيدات في مواقع القيادة وهن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأشارت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، إلى اهتمام الكثير وحرصهم على حضور الفعاليات ووجهت الشكر للوزراء والسفراء العرب.

وأشارت التلاوي إلى أن مهرجان أسوان حدث فني مهم جدا، مؤكدة سعادة أهل أسوان بالمهرجان الذي يمثل لهم نافذة على عالم الفن والسينما، وقالت إن هناك اهتماما بقضايا المرأة في السينما وهو ما تسبب في تغيير قوانين بناء على هذه الأعمال الفنية.

وأضافت: إدارة المهرجان احتارت هل تقيم الدورة أم تلغيها تعاطفا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولكننا وجدنا أن دور الفن بالحضور أفضل من الغياب في مثل هذه الظروف، فهذا المهرجان صيحة لإحياء قيمة السلام في العالم وفي منطقتنا، وأحيي تونس ضيف شرف المهرجان هذا العام.

مايا مرسي: المهرجان يظهر هذا الاهتمام ببنات أسوان وقضايا المرأة

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة: “مهرجان أسوان يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجه المرأة، ويظهر هذا الاهتمام ببنات أسوان وقضايا المرأة عبر منتدى نوت"، وأشادت بعرض برنامج الأفلام الفلسطينية من المسافة صفر.

ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضيوف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مؤكدا نجاح المهرجان في أن يكون علامة مضيئة تضاف للمحافظة، كما شدد على أن المهرجان أسهم في أن تكون أسوان عاصمة للسينما،.

وأشار إلى أن استضافة أسوان لهذا المهرجان يؤكد اهتمام المحافظة بقضايا المرأة ودعمها، وقدم الشكر للمجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوربي لدعم قضايا المرأة في زهرة الجنوب أسوان.

أما وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قالت إن الفن يجمعنا في هذا المهرجان بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو غيرها من الاختلافات، ووجهت تحية خاصة لكل من ساهم في دعم قضايا المرأة، مؤكدة أن السينما والدراما قوى ناعمة ورسالة يوجهها للمجتمع ويناقش قضايا متنوعة تخص كل أفراد المجتمع وخصوصا قضايا المرأة، ولفتت إلى أن الفن طريقة للتغيير وليس فقط وسيلة تعبير، ووجهت تحية خاصة لأهل أسوان وللمرأة الصعيدية التي تعتبر أحد أعمدة الصعيد.

وأضافت: “مهرجان أسوان من أهم الفعاليات لتكريم وإبراز دور المرأة، وهو قادر على النفاذ للوعي المجتمعي، فالسينما من أهم الفنون التي اهتمت بالمرأة وكانت النساء حاضرات في المراحل التأسيسية للسينما المصرية”.

ووجهت تحية صمود للمرأة الفلسطينية على ثقتها بالنصر القادم، وأشارت إلى المعارك التي تخوضها النساء وإلى شهيدات الحرب على غزة، كما أشارت إلى استخدام المرأة كسلاح في الحرب الدائرة بالسودان.

وأكدت على أهمية السينما في الدفاع عن القضايا الاجتماعية، ومساهمة وزارة التضامن في دعم الأفلام ذات أثر في دعم الإنتاج السينمائي المرتبط بقضايا المجتمع.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني إن مهرجان أسوان استطاع أن يترك علامة بارزة وتمكن من التأكيد على دور المرأة في المجتمع ومناقشة قضاياها وتقديم إبداعها، ومن القاهرة إلى قرطاج يأتي الفن بصوت المرأة، وشددت على أهمية دور السينما والفن كقوى ناعمة قادرة على توصيل قضايا المرأة وإبداعها.

وكرم المهرجان السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في مصر، لدعمه للمهرجان، الذي دعم صناع الأفلام ومحبي السينما الذين قدموا إبداعهم في هذا المهرجان على مدى سنوات عدة، وأشار إلى أهمية السينما في دعم المرأة والأطفال وكذلك دورها في دعم السلام عبر الأعمال الفنية المختلفة، ولفت إلى سعادة الاتحاد بدعم أفلام شباب وفتيات الجنوب ليقدموا أعمالا فنية تعبر عن مجتمعهم واهم قضاياه، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمهرجان.

كما تم تكريم النجمة التونسية هند صبري، باعتبار تونس ضيف شرف المهرجان، ولأدوارها وتألقها في السينما العربية.

وقالت هند صبري إنها محظوظة أن عائلتها السينمائية في مصر وتونس، مؤكدة أن الإرادة هي التي صنعت هذا النجاح وأن الفن من أهم العوامل التي تتناول قضايا المجتمع وقضايا المرأة، واعتبرت أن المهرجان ينمي حب السينما لدى أهل وفتيات ونساء أسوان، ووجهت رسالة لكل امرأة بأن يطلقن أصواتهن وقالت (علي صوتك).

كما كرم المهرجان المونتير التونسية كاهنة عطية التي قالت إن المرأة هي العمود الفقري لكل البلدان، في الصمود والإرادة والقوة، وأشارت إلى أن كفاح المرأة ظهر في حضورها بفلسطين وكفاحها في غزة.

وذكر السفير التونسي في مصر محمد بن يوسف إنهم سعداء لاختيار تونس كأول ضيف شرف في مهرجان أسوان.

ووجه رئيس مركز الصورة والأفلام بتونس الشكر لأهل أسوان، مشيرا إلى نجومها الخالدين في الأدب والفن والسينما.

وكرم المهرجان الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان كنموذج مشرف للمرأة الأسوانية، كما كرم أيضا الدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، وذكرت أنها منذ حصولها على جائزة الدولة للفنون حظيت بتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم كرمها مهرجان أسوان، وقدمت تحية خاصة لكل سيدة فلسطينية فقدت أبناءها في الحرب على غزة.

رانيا يوسف

ناهد السباعي

مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

غادة عادل

أحمد فتحي

مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة