حسن أبو العلا يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي في مهرجان "أسوان لسينما المرأة"

حضر منذ قليل عدد كبير من الكوادر السياسية لحضور حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة.

واستقبل حسن أبو العلا مدير المهرجان، كلا من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بجانب الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي فى مصر، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر.

فيلم الافتتاح التونسي “بنات ألفة”

اختارت إدارة الافتتاح عبر رئيس المهرجان محمد عبدالخالق، ومديره حسن أبو العلا، فيلم “بنات ألفة” التونسي، ليكون الفيلم الذي يفتتح فعاليات الدورة الجديدة من المحفل المميز الذي يحقق ردود أفعال طيبة للغاية في كل دورة بتكريمه لكبار النجمات وعرضه لأحدث الأعمال العالمية المختصة بسينما المرأة.

يشارك خلال النسخة المقبلة الجاري انطلاقها عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمهم كالتالي 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

عدد كبير من الرعاة لمهرجان أسوان لسينما المرأة

تُعقد الدورة المقبلة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة "مصر للطيران"، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما وعدد آخر من الرعاة.

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