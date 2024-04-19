صفاء أبوالسعود ناعية صلاح السعدنى: قيمة فنية عظيمة

نعت الفنانة صفاء أبوالسعود النجم الكبير صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تاريخ فني حافل بالأعمال الدرامية والسينمائية الخالدة.

وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود إن الفنان والنجم الكبير صلاح السعدني يعد قيمة وقامة فنية عظيمة وموهبة فريدة خلدها التاريخ بحروف من نور، وسيظل إبداع "السعدني" علامة فارقة في تاريخ الفن المسرحي والسينمائي والدرامي وأيضًا الإذاعي.

وأضافت أبوالسعود: "خالص العزاء لأسرته ولجمهوره في جميع أنحاء العالم العربي، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح السعدني قدم عشرات الأعمال الفنية التي لاقت نجاحات وشهرة مصرية وعربية كبيرة كان من أشهرها مسلسلات "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "ولسة بحلم بيوم"، "الجوارح"، "أوراق مصرية"، "النوة"، "حلم الجنوبي"، "القاصرات"، "السيف الوردي"، "الأصدقاء"، و"أبنائي الأعزاء شكرًا".