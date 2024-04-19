نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان صلاح السعدنى

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل صلاح السعدني، وقالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان العظيم صلاح السعدني وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدني والأسرة الكريمة".

موعد جنازة الفنان صلاح السعدني

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة الفنان الراحل، حيث أكدت أنه من المقرر أن تكون عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن الفنان صلاح السعدني حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التليفزيون.

أبرز أعمال صلاح السعدني

ومن أهم وأشهر أدواره دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري، وحسن أرابيسك في مسلسل أرابيسك، وكذلك مسلسل الباطنية، والناس في كفر عسكر، وأبنائي الأعزاء شكرًا، ورجل في زمن العولمة.