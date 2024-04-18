الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأحد.. الأوبرا تُنظم حفلًا لمجموعات موسيقى الحجرة على المسرح الصغير

الدكتورة لمياء زايد
الدكتورة لمياء زايد

تنظم دار الأوبرا  المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لمجموعات الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة  لآلات الكمان ، الڤيولا والتشيللو تحت إشراف الدكتور محمود عثمان وذلك في الثامنة مساء الأحد 21 أبريل على المسرح الصغير.

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ويتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم هايدن ، شوبرت وفرولينج وغيرهم ..

جدير بالذكر أن موسيقى الحجرة أطلق عليها هذا الاسم بسبب أنها كانت تعزف داخل حجرات القصور بواسطة عدد محدود من العازفين مقارنة بالأوركسترا الكاملة .

أما الدكتور محمود عثمان من أبرز عازفى الكمان بمصر ، تخرج فى معهد الكونسرفتوار ، كما درس بأكاديمية فيينا للفنون، زميل كلية ترينيتي للموسيقى (لندن٢٠٠٥) وزميل الاكاديمية الملكية للموسيقى (لندن٢٠٠٦) ، عمل كرائد لأوركسترا أوبرا القاهرة لمدة أربعة سنوات ويعمل حالياً أستاذا غير متفرغ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون .

غادة وبسملة نجمتا كلثوميات بمعهد الموسيقى 
تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خطتها الهادفة الى صون الهوية الفنية حيث تنظم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة  لمياء زايد حفلا بقيادة المايسترو صلاح غباشى ضمن سلسلة كلثوميات وذلك في الثامنة مساء الاحد 21 ابريل على مسرح معهد الموسيقي العربية .  

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من غادة ادم وبسمله كمال ..

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن اهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد اعمال كوكب الشرق ام كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الموسيقى العربي .

الأوبرا أجندة فعاليات دار الأوبرا المصرية أطفال الأوبرا إقبال كبير على معرض الأوبرا أغنية نجوم الأوبرا لدعم اطفال غزة أنغام تحتفل بعيد الأم فى الأوبرا

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