الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ندوة لفيلم "أوان البحر" بمركز الثقافة السينمائية

ثقمركز الثقافة السينمائية
ثقمركز الثقافة السينمائية

شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، حضورًا ومشاركة كبيرة بعرض وندوة الفيلم الروائي القصير"أوان البحر" للمخرج القدير سميح منسي، من إنتاج المركز القومي للسينما ١٩٩٩، وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، وتم عرضه فيما سبق بالدورة الـ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية الدولي  للأفلام التسجيلية والقصيرة.

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الفيلم قصة وسيناريو وإخراج سميح منسي، حوار هشام السلاموني، تصوير ممدوح قطب، بطولة مجدي كامل، علي حسنين، يوسف إسماعيل، زينة منصور.

وحضر العرض الفنان يوسف إسماعيل، والفنانة زينة منصور، والمخرج مصطفى محمود، ولفيف من الصحفيين والنقاد وكتاب السينما.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة مع صنَّاع الفيلم أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، وتحدث فيها المشاركين بالعمل عن ذكرياتهم أثناء التصوير، كما تحدثت الفنانة زينة منصور، عن عملها الأول وكيف كانت مازالت ممثلة صاعدة أثناء تصوير الفيلم.

وكرَّم حسين بكر، اسم المخرج سميح منسي، وتسليم شهادة تقدير لابنته يارا سميح، كما منح شهادات تقدير لكل من للفنانة زينة منصور، والفنان يوسف إسماعيل، ومدير التصوير ممدوح قطب، والفنان مجدي كامل.

وأشار الدكتور حسين بكر، في كلمته إلى أن المركز بصدد ترميم المزيد من الأفلام التي يمتلكها والتي تعتبر من كنوز السينما التسجيلية والقصيرة.

إدارة الثقافة السينمائية الثقافة السينمائية الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية بمركز الثقافة السينمائية تاريخ الثقافة السينمائية تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية

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