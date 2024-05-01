الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

بايدن
بايدن

يعتقد مسئولون مطلعون داخل الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشرف بنفسه على الجهود الدبلوماسية المكثفة لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة خلال الأيام الماضية؛ لاعتباره الأمر هذه المرة عنصر حسم في الداخل والخارج، وهو ما دفعه لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

لماذا يصر بايدن على إيقاف حرب غزة في أقرب وقت؟

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن كبير مستشاري بايدن أكد أن الاتفاق المطروح على الطاولة الآن هو السبيل الوحيد الذي يمكن تصوره لوقف إطلاق النار في غزة، واحتمال إنهاء الحرب التي أثارت انتقادات حادة لبايدن بين بعض مؤيديه الرئيسيين قبل الانتخابات الرئاسية.

واعترف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي يوم الثلاثاء، بأن بايدن يركز بشكل كامل على صفقة المحتجزين، لافتًا إلى أنه عندما سئل عن الخطة البديلة إذا لم تنجح المفاوضات: "يجب أن يكون هناك اتفاق".

وأضاف: "إذا تمكنا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فيمكننا الحصول على شيء أكثر ديمومة ومن ثم ربما إنهاء الصراع ومن ثم ربما المضي قدمًا في التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، لكن يجب أن نبدأ باتفاق وإعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم".

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه لا يزال 133 شخصًا تم احتجازهم في غزة، بما في ذلك 6 مواطنين أمريكيين يقول بايدن إنه ملتزم بإعادتهم إلى وطنهم.

وقال مسئولون أمريكيون، إن الأزمة الإنسانية في غزة تتحسن في الأسابيع الأخيرة، لكنهم يؤكدون أيضًا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الحقيقي الوحيد لمعالجة الوضع بشكل منهجي وتجنب خطر المجاعة في القطاع، واستشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في قطاع غزة.

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيأمر بغزو قوات الدفاع الإسرائيلية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة سواء باتفاق أو بدونه، والمدينة تعد هي الأخيرة في القطاع ويأوي إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني.

يريد بايدن بذل كل ما في وسعه لتجنب ذلك والتوصل إلى اتفاق، يعتقد أنه سيوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح - إن لم يكن يرفعها بشكل دائم عن الطاولة، كما يقول المسئولون الأمريكيون.

ويعتقد البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار كجزء من صفقة المحتجزين سيطفئ حرائق أخرى في المنطقة، بما في ذلك هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن ضد السفن في البحر الأحمر، وفقًا لمسئولين أمريكيين.

ويعتقد كبار مساعدي بايدن أن الاتفاق من شأنه إبعاد إسرائيل وحزب الله من حافة الحرب، حيث تصاعدت التوترات ببطء خلال الأشهر الستة الماضية على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

يمكن أن يتحول وقف إطلاق النار المؤقت أيضًا إلى وقف دائم قد يسمح لإدارة بايدن بالعودة إلى المفاوضات بشأن صفقة ضخمة مع المملكة العربية السعودية كانت الولايات المتحدة تعمل عليها قبل 7 أكتوبر.

قال مسئولون أمريكيون، إن البيت الأبيض يريد الاستفادة من إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية كجزء من تلك الصفقة لإقناع نتنياهو بالموافقة على مسار لإقامة دولة فلسطينية.

ويأمل فريق بايدن أن يساعد وقف إطلاق النار أيضًا في خفض حدة الاحتجاجات في حرم الجامعات الأمريكية التي تنتقد سياسة بايدن تجاه إسرائيل، وقد يساعد ذلك أيضًا بايدن في محاولة إعادة بناء صورته المشوهة بين الناخبين العرب في ولاية ميشيجان المتأرجحة الرئيسية.

وتحدث بايدن يوم الإثنين مع قادة مصر وقطر، الوسيطين بين إسرائيل وحماس، وطلب منهم الضغط على حماس لإبرام الصفقة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تقدم حماس ردا على الوسطاء المصريين في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حسبما يقول مسئولون إسرائيليون.

غزة بايدن مفاوضات الهدنة الحرب الأمريكي البيت الأبيض

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