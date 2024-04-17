الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة "بقول وأكدب" (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

طرح المطرب رامي جمال أغنيته الجديدة "بقول وأكدب"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب، حيث حصلت الأغنية على أكثر من 50 ألف مشاهدة في وقت قليل للغاية.

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الأغنية من كلمات: جمال الخولي وألحان  رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية “بقول وأكدب” 

"عشان مبقاش بقول وأكدب أنا هنسى لكن هاتعب ومش ضامن في يوم من بعد ما أنسى أرتاح غيابك عني مش هين لكني عكس ده هبين كبيرة وعيبة لو بانت عليا جراح مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح دورك جي ومسيرك تعيش مجروح جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هاتحس بطلوع الروح لحد في يوم ما أفوق منك هكلمني كتير عنك وفي الغالب هعيش بعدك كأني معاك ومن نفس الوجع ده إنت هتسألني الخلاص إمتى هاتتعب زي م أنا هاتعب عشان أنساك مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح دورك جي ومسيرك تعيش مجروح جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هاتحس بطلوع الروح" .

أحدث أعمال رامى جمال

وطرح رامي جمال  أغنية بعنوان "بعده فارق" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وتنتمي الأغنية إلى اللون الدرامي الحزين، وتعاون فيها رامي جمال مع كل من أدهم معتز، والملحن تميم علي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يُشار إلى أن الفنان رامي جمال طرح بالاشتراك مع زوجته ناريمان أغنية جديدة تحمل اسم "دوخناك يا فراق"، وهي أول أغنية لهما معًا منذ 3 سنوات.

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