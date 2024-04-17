عودة النجوم إلى البلاتوهات.. أفلام جديدة قادمة قريبًا

يعود عدد من نجوم السينما إلى لوكيشانات التصوير مرة أخرى بعد توقف دام لاسابيع قليلة بسبب اجازة عيد الفطر، وكذلك لانشغال النجوم بتصوير أعمالهم الرمضانية الدرامية .

يستكمل فريق عمل فيلم “ولاد رزق 3... القاضية” تصوير عدد كبير من مَشاهد الجزء الثالث بالقاهرة خلال الايام المقبلة، بعدما انتهى صناع العمل من تصوير مشاهد العاصمة السعودية الرياض قبل شهر رمضان الماضي .

يُذكر أنّ الفيلم من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، بالإضافة إلى قائمة من ضيوف الشرف والنجوم الجدد، تضمّ أسماء مصرية وعالمية، وفق المؤلّف؛ وهو من إخراج طارق العريان، ويُعدّ من أفلام الحركة والإثارة.

ويستكمل مينا مسعود خلال الأيام المقبلة تصوير مشاهده بفيلم "عيسى"، وهو من بطولة كلا من خالد الصاوي وأحمد سلامة ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازي وإسلام حافظ والمنتج إسحق إبراهيم وسامي مغاوري وآخرين.

تصوير فيلم اتنين في واحد

كما بدأ فريق عمل فيلم اتنين × واحد تصوير عدد من المشاهد في بعض المناطق منها حارة بولاق وغيرها، وهو العمل الذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سامح حسين ومحمد ثروت وسهر الصايغ وعبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، اشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحى عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور .

محمد امام وشمس الزناتي

كما يستعد الفنان محمد إمام لتصوير نسخة جديدة من فيلم "شمس الزناتي" الذي سبق وقدمه والده الزعيم عادل إمام منذ 32 عامًا، حيث يقوم بإخراج النسخة الجديدة من الفيلم أحمد خالد موسى، وتشاركه في بطولته الفنانة ياسمين صبري.