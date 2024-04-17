فلسطين فى القلب.. آخر استعدادات مهرجان أسوان لسينما المرأة

ينطلق في تمام الثامنة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان لسينما المرأة الدولي، وذلك بمشاركة عدد كبير من الاعمال السينمائية المتنوعة وبوجود الكثير من الفنانين العرب والمصريين.

وخلال فعاليات الدورة الجديدة، يظهر المهرجان حالة حب شديدة للقضية الفلسطينية خلال فعالياته، وذلك من خلال اختيار إدارة المهرجان من خلال رئيسها محمد عبدالخالق ومديره حسن أبوالعلا، عددا كبيرا من الأعمال الفلسطينية لتشارك على هامش التظاهرة الفنية.

فلسطين ضمن اهتمامات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان السينمائي

كما يقام خلال الفعاليات ندوة بعنوان "أفلام فلسطينية من المسافة صفر"، تتناول موضوع الإنتاج الفلسطيني الجديد خلال العدوان على غزة من خلال مبادرة "أفلام من المسافة صفر".

وتُعرض خلال فعاليات المهرجان 6 أفلام عن القضية الفلسطينية ضمن برنامج "أنا فلسطينية"، وهي أفلام قصيرة من ضمنها 5 أفلام بتوقيع مخرجات فلسطينيات، ومنها فيلم "خيوط من حرير" إخراج ولاء سعادة التي استشهدت فجر الثاني من مارس الماضي بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة دير البلح.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشهد عرض 76 فيلما في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، ويكرم خلالها النجمة غادة عادل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، فيما اختار المهرجان تونس لتكون ضيفة شرف دورته المقبلة التي تعقد برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.