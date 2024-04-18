الفلسطينية بطلة "مليحة".. سيرين خاص تروي مآساتها في غزة (خاص)

عبرت الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الجديد “مليحة”، والذي عرض رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا ليس في مصر فقط، ولكن في الشرق الأوسط كاملا.

وقالت خاص لـ"الدستور": "جميعنا عانينا من الاحتلال، فجدي وجدتي عملوا صحفيين مع الأمم المتحدة ومع سياسيين، ووالدتي عملت مع الأسرى الفلسطينين، والحمد لله لم يمت أحد من أفراد عائلتي لأن عائلتنا صغيرة من غزة، ومن زمان طويل من وقت النكبة والجميع سافر إلى الخارج، فالبعض سافر إلى أمريكا وأخرين إلى الكويت والأردن وكندا، وأسرتي هي آخر عائلة (خاص) التي خرجت من غزة من وقت النكبة الثانية، لكن لدي أصحاب توفوا وهم صغار من وقت ما كنت في المدرسة الثانوية".

مسلسل مليحة

وتابعت: “وقتها كان لدي صديق شقيقه دخل حبس الاحتلال ليقرر أن يذهب إلى المعبر ويرمي الطوب عليهم، ليتم ضربه بالنار ومن ثم استشهاده، فالآن مثلا بوقتنا الحالي لدي أصدقاء كثر لا أستطيع رؤيتهم، وأحاول طوال الوقت أن أطمئن عليهم من أن يكونوا قد توفوا في الأحداث الجارية".

استطردت الفنانة الفلسطينية: "المعاناة لا تنتهي فأنا اتذكر موقفا أثر في كثيرًا، وذلك قبل خروجي من غزة وقت القصف، كانت أمي تنزلني أسفل الكرسي حتى لا أتعرض للقتل فكانت تخاف علينا كثيرًا وهو ما أثر فيها وتعرضت لمشاكل نفسية كبيرة بسبب تلك المواقف، وبعد ذلك علمت أن هناك امرأة كانت تخبئ ابنتها تحت الكرسي أيضًا، إلا أنها توفت بسبب الدخان ولم تسطع النجاة مثلما حدث معي، فهذا الموقف جعلني أفكر لماذا عشت ولماذا هم ماتوا، وأشعر بأحاسيس متضاربة حول حزني على وفاتها وحزني على حياتي، فأنا الآن أشعر بالذنب إذا أكلت أو نمت بشكل جيد”.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 في النصف الثاني من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.