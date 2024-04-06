السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نجمة مسلسل مليحة لـ الرئيس السيسى: نشعر بأن الفلسطينى فرد من أفراد الأسرة المصرية

سيرين خاص
سيرين خاص

قالت سيرين خاص، ممثلة فلسطينية، ومشاركة بمسلسل مليحة، إنها تشعر بالفرحة بتواجدها بإفطار العائلة المصرية، حيث أكدت أنها دليل بأن الفلسطيني فرد من أفراد الأسرة المصرية.

وأضافت، خلال كلمتها بحفل إفطار "الأسرة المصرية"، والذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنها وجدت التضامن في كل شبر بمصر.

ونوّهت، بأنها سعيدة أنها ضيفة على الشاشة المصرية من خلال مشاركتها بمسلسل مليحة، والذي يوصل الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

ووجهت الشكر لمصر، على جهودها في دعم القضية الفلسطينية، وتسخير كل قوتها الناعمة لتوثيق ما يحدث في قطاع غزة، حيث دعت الله بأن يديم السلام والأمن على كل البلاد العربية.

سيرين خاص الفلسطينى مسلسل مليحة العائلة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اكسترا نيوز

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