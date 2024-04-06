"مملكة الدراويش" يبرز جمال روحانيات مسجد السيدة زينب

سلط برنامج "مملكة الدراويش" خلال حلقة اليوم، الضوء على مسجد السيدة زينب، والذي يقع في الحي نفسه، حيث أكرم مسلمة ابن خالد، أمير مصر في هذا الوقت السيدة زينب رضي الله عنها، حتى انتقلت إلي جوار ربها سنة 62 هجريًا ودفنت بحجرتها في داره.

يقع المسجد الحالي مكان دار والي مصر "مسلمة ابن خالد الإنصاري"، حيث جلست السيدة زينب تستقبل أهل مصر وتفيض من علومها وأنوار النبوة.

يحتل المسجد مكانة كبيرة في قلوب المصريين كونها إحدى سيدات بيت النبوة، حيث قامت وزارة الأوقاف المصرية سنة 1940 ببناء المسجد الموجود حاليًا وقد ضاعفت مساحته عام 1969.

كما يعتبر المسجد من الأماكن التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب سكان الأقاليم البعيدة عن القاهرة، حيث أن زيارته شرف وبركة يدعون الله أن ينالونها.

ويعتبر المسجد مركز من مراكز الطرق الصوفية ومريديها، وفي كل عام في شهر رجب يقام مولد السيدة زينب حيث يتوافد آلاف من البشر على ميدان السيدة زينب وتقام احتفالات ويتغير شكل المنطقة تماما لبضعة أيام.