السبت 06 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: دخول 50 شاحنة مساعدات و4 سيارات وقود إلى غزة عبر معبر رفح

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن 50 شاحنة تحمل مواد إغاثية مرت من معبر رفح، بالإضافة إلى 4 سيارات محملة بالوقود.

وأضاف أن هناك عراقيل تضعها إسرائيل أمام المساعدات، حيث أكد أن الشاحنات تذهب لمنفذ العوجة من أجل الفتيش، والذي يبعد عن معبر رفح بمسافة 40 كيلو.

ونوه إلى أن هناك دورا آخر لمعبر رفح وهو استقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة، حيت دخل 18 مصابا و28 مرافقا، وتم توجيههم إلى المستشفيات.

وتابع أن إجمالي المساعدات التي دخلت خلال الـ6 أشهر الماضية من الأزمة الفلسطينية 67% من إجمالي المساعدات، موضحا أن مطار العريش استقبل أكثر من 7000 رحلة جوية محملة بالمساعدات الإنسانية.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية غزة المساعدات الإنسانية معبر رفح رفح

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