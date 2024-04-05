ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الحشاشين كانت بارعة فى استخدام "الخناجر" فى الموت والقتل

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن شكري مصطفى، كان يقنع طلبة الجماعات بأن الاستحلال للدم والمال من الأمور المستحبة تجاه أي شخص كافر.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن فكرة الاستحلال تعتبر نهاية الطريق والمعروفة بـ"غسيل المخ"، حيث سار الإخوان والحشاشين على نفس الطريق.

وأشار إلى أن جماعة الحشاشين كانت بارعة في استخدام "الخناجر" في الموت والقتل، بالإضافة إلى التخفي كالأشباح للإجهاز على ضحاياهم، وهذا أمر توارثته الكثير من جماعات التطرف بعد ذلك.

ونوه بأن الاستحلال في فقه الجماعات المتطرفة من الأمور التي كانت أحد الأسباب التي كانت تستقطب الكثير من الأفراد لهذه الجماعات المتطرفة، حيث ركز مسلسل الحشاشين علي هذه النقطة.

وأردف، أن "غسيل المخ"، فيه جانب من الرغبة المادية عند العضو الذي ينضم للجماعات المتطرفة، ففي جماعة الحشاشين، أغرى حسن الصباح متبعيه بالجنة وحور العين والمكاسب التي سيحصل عليها في حالة "السمع والطاعة".

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.