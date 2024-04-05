ماهر فرغلى لـ"الشاهد": حسن الصباح فشل فى اغتيال صلاح الدين

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعات الباطنية رسخوا فكرة الإرهاب، وهو ما رفضه الكثير من المتطرفين.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حسن الصباح سن الاغتيالات كإحدى أدوات جماعة الحشاشين، بل وربطها بالجنة.

وأشار إلى أن حسن الصباح اغتال نظام الملك، وأعد لاغتيال الناصر صلاح الدين، ولكنهم فشلوا.

ونوه بأن حسن الصباح هو الفكر القديم الذي سارت عليه الكثير من الجماعات الإرهابية، لإرهاب المجتمع.

وأشار إلى أن عبدر الرحمن السندي أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، قتل صديقه الوحيد السيد فايز، بعلبة "حلاوة" مفخخة.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.