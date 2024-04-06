ماهر فرغلي لـ"الشاهد": غسيل المخ بدأ بحسن الصباح وسار عليه الكثير من الجماعات الإرهابية

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن عملية غسيل المخ، خطوات بدءاها حسن الصباح وسار عليها الكثير من الجماعات الإرهابية، فالبداية هي التعريف على الشخصية التي سيتم تجنيدها، بكل تفصيلة من خلال معرفة كل شيء في حياته ما يحب وما يكره والتوصل له عن طريق أصدقائه.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطوة الثانية هو معرفته بالإسلام، وليس الصلاة، ولكن الطريق لجماعة المسلمين وكيفية تطبيق الإسلام في البلاد، وهذا من خلال امداده بكتب تركز فقط على الإرهاب والاغتيالات.

وأشار إلى أن الكثير من الجماعات الإرهابية تتبع هذا المنهج في تجنيد المتطرفين، فهنا تأتي مرحلة "غسيل الادمغة"، وبعد ذلك إخراج أشياء من فكره وإدخال أفكار متطرفة جديدة.

وتابع: جماعة "الإخوان" تخترق المجتمع وتستقطب أعضائها بطريقة مادية ومعنوية، ويخدم على ذلك المراكز والمدارس الدينية والحضانات وحلقات التلاوة وزيارة المقابر، من أجل إيهام الأعضاء الجدد بأنهم مقبلين على جماعة رقيقة القلب.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.