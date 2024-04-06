ماهر فرغلى يكشف لـ"الشاهد" موقفًا مع إرهابى كان ينوى تفجير نفسه بوزارة الداخلية

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن المرأة تشغل حيزا كبيرا من التفكير، لجماعات التكفير كأحد أبرز مظاهر المتعة، وبالتالي كانوا يحيوا سنن السبايا والقتل، فالهدف هنا هو الاستمتاع فقط وليس إحياء السنة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن في بعض العمليات الإنتحارية، كان يدخل العضو الذي سينفذ العملية في ما يعرف بـ"المضيفة"، من أجل زيادة الحماس لمدة 3 أيام.

وأشار إلى أن بعد ذلك نجد الكثير يطلب من أمير الجماعة بنيل هذا الشرف، ولكن هذا أمر يلعب فيه على تحفيز الأمور الحسية، من خلال زواجه لمدة 40 يوم من أمراة جميلة؛ لتنفيذ ما يؤمر به.

ونوه بأن "الحور العين"، كان مفتاح الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها وتشجيعهم على الإرهاب وتنفيذ العمليات الإرهابية، والتي يطلقون عليها العمليات الاستشهادية، وهذا أمر يعتبر من أدوات الجماعات المتطرفة من أجل "غسيل مخ" التابعين لها.

واستشهد "فرغلي" بأحد الشخصيات التي كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية وهو محمد صبره، حيث كان ينوي تفجير نفسه بمبنى الداخلية بميدان لاظوغلي، حيث سأله كيف ستفعل ذلك، ليرد الاخير أنه أتى به أحد القادة بجماعة الإخوان يدعى ممدوح علي يوسف، وهو حاليًا في تركيا، وأغره بالحور العين والجنة، قائلًا: "بكرة هتقابل عروستك في الجنة"، حيث أكد له أنه معه مفتاح الجنة كما كان يفعل حسن الصباح بالحشاشين.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.