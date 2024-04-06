قصواء الخلالى: الرضا هو باب الله الأعظم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج "مملكة الدراويش"، والمذاع على فضائية الحياة، إن الإمام "أبو القاسم القشيري" ذكر في مرجعه عن التصوف "الرسالة القشيرية"، أن من يرضى بالله سبحانه وتعالى، لا يعترض على تقديره، وأن الرضا باب الله الأعظم.

وأضافت أن الرضا بَاب اللَّه الأعظم، يعنون أَن من أكرم بالرضا فَقَدْ لقى بالترحيب الأوفى وأكرم بالتقريب الأعلى لله عز وجل، حيث تحدث بعد ذلك "أبو القاسم القشيري"، في الرضا فالكل عبر عن حاله، فالراضى بالله هو الذي لا يعترض على تقديره.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.