السبت 06 أبريل 2024
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أحمد نعينع: الشيخ الشعراوى من كبار المتصوفين فى مصر والعالم

الشيخ أحمد نعينع
الشيخ أحمد نعينع

قال القارئ الشيخ أحمد نعينع، إن الشخص المتصوف قرآن يمشي على قدمين بين الناس، وفي أول صفوف المنفقين في سبيل الله، وهذا التصوف الحقيقي.

وأضاف "نعينع"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، عرف التصوف بأنه دعوة أرستقراطية في الدين بأن يكون المتصوف هو أول المتقربين لله بالعمل الصالح.

وأشار إلى أن الشيخ الشعراوي من كبار المتصوفين في مصر والعالم، وأيضًا الشيخ أحمد عمر هاشم، مؤكدًا أن الشيخ عبدالحليم محمود كانت له كرامات.

وتابع أن الشيخ زين السماك، في الإسكندرية ومريديه كانوا من كبار القامات والشخصيات العلمية، مشيرًا إلى أن من ذاق كرامات المشايخ وأولياء الله عرفها، ومن ينكرها لا نختلف معه لأنه لم يتذوقها.

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