السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد نعينع: تعلمت قراءات القرآن على يد "سيدة"

الشيخ أحمد نعينع
الشيخ أحمد نعينع

قال القارئ الشيخ أحمد نعينع، إنه تتلمذ علي يد (سيدة) في القراءات العشر، وقبلها على يد عدد من الشيوخ والأساتذة الكبار، قائلًا، “تتلمذت على يد شيختي أم السعد، في قراءات القرآن الكريم بسيدي المرسي أبو العباس بالإسكندرية”.

أضاف نعينع، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الأمر كان شائعا في هذا الوقت، وهو التلمذ على أيدي “سيدات”.

ونوه، أنه في الوقت الحالي اختفت ظاهرة تعليم السيدات لعلوم القرآن الكريم، مؤكدًا أن الشيخ فريد زوج شيخته "أم السعد" طلب منها أن تعلم فقط، حيث كانت تقرأ القرآن للسيدات.

وتابع، أن حبه للقرآن ترعرع في قلبه  منذ الصغر، وفي زمن كان الأطفال في مثل عمره يذهبون للعب، كان هو يذهب للشيخ من أجل تعلم القرآن الكريم بشكل كبير، مستطردا: "خلوتي وعُزلتي بالقرآن الكريم بدأت منذ الصغر في قريتي بكفر الشيخ".

أحمد نيعنع مملكة الدراويش قصواء الخلالي القارئ الشيخ أحمد نعينع القرآن الكريم

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