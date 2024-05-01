سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 1 مايو 2024
يشهد سعر الدولار اليوم استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية و الأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.
نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 1 مايو 2024 وفق معاملات البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر.
سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المصرية
استقر سعر صرف الدولار في معاملات البنك المركزي المصري عند
47.7860 جنيه للشراء
47.9254 جنيه للبيع
استقر سعر تداول الدولار في معاملات البنك الأهلي المصري عند
47.8 جنيه للشراء
47.9 جنيه للبيع
استقر الدولار في معاملات بنك الإسكندرية عند
47.8 جنيه للشراء
47.9 جنيه للبيع
استقر سعر صرف الدولار في معاملات بنك مصر عند
47.8 جنيه للشراء
47.9 جنيه للبيع
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
استقر سعر تداول الدولار في معاملات بنك القاهرة عند
47.8 جنيه للشراء
47.9 جنيه للبيع
استقر الدولار في معاملات بنك قناة السويس عند
47.8 جنيه للشراء
47.9 جنيه للبيع
استقر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي CIB عند
47.8 جنيه للشراء
47.9 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
51.2505جنيه للشراء
51.4192 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـني
59.9141 جنيه للشراء
60.1081 جنيه للبيع
دولار كنـدي
34.9109 جنيه للشراء
35.0230 جنيه للبيع
كرون دانمركي
6.8721 جنيه للشراء
6.8932 جنيه للبيع
كرون نرويجي
4.3371 جنيه للشراء
4.3510 جنيه للبيع
كرون ســويدي
4.3615 جنيه للشراء
4.3755 جنيه للبيع
فرنك سويسرب
52.4257 جنيه للشراء
52.5844 جنيه للبيع
100 ين ياباني
30.4525 جنيه للشراء
30.5452 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودي
12.7402 جنيه للشراء
12.7794 جنيه للبيع
دينــار كويتي
155.1494 جنيه للشراء
155.6526 جنيه للبيع
درهم إماراتي
13.0087 جنيه للشراء
13.0502 جنيه للبيع
دولار أســـترالي
31.1995 جنيه للشراء
31.3001 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.7231 جنيه للشراء
127.1164 جنيه للبيع
ريـــال عمـــاني
124.1066 جنيه للشراء
124.4913 جنيه للبيع
ريـــال قطــــري
13.0992 جنيه للشراء
13.1447 جنيه للبيع
دينـار أردني
67.3042 جنيه للشراء
67.6913 جنيه للبيع
يوان صيني
6.6016 جنيه للشراء
6.6215 جنيه للبيع
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