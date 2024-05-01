الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 1 مايو 2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يشهد  سعر الدولار اليوم استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية و الأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.


نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 1 مايو 2024 وفق معاملات البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر.

 

سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المصرية 

 

استقر سعر صرف الدولار في معاملات البنك المركزي المصري عند 
47.7860 جنيه للشراء 
47.9254 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي اليوم 30 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/4/30 فى مصر بالجنيه والدولار

استقر سعر تداول الدولار في معاملات البنك الأهلي المصري عند

47.8   جنيه للشراء  
47.9 جنيه  للبيع

 

استقر الدولار في معاملات بنك الإسكندرية عند

47.8   جنيه للشراء  
47.9 جنيه  للبيع

 

استقر سعر صرف الدولار في معاملات بنك مصر عند

47.8   جنيه للشراء
 47.9 جنيه  للبيع


سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر تداول الدولار في معاملات بنك القاهرة عند
47.8   جنيه للشراء  
47.9 جنيه  للبيع


استقر الدولار في معاملات بنك قناة السويس عند
47.8   جنيه للشراء  
47.9 جنيه  للبيع

 

استقر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي CIB عند
47.8   جنيه للشراء  
47.9 جنيه  للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو 
51.2505جنيه للشراء 
51.4192 جنيه للبيع 
 

جنيــه إسترليـني
59.9141 جنيه للشراء 
60.1081 جنيه للبيع 
 

دولار كنـدي 
34.9109 جنيه للشراء 
35.0230 جنيه للبيع 
 

كرون دانمركي
6.8721 جنيه للشراء 
6.8932 جنيه للبيع 
 

كرون نرويجي
4.3371 جنيه للشراء 
4.3510 جنيه للبيع 

 

كرون ســويدي
4.3615 جنيه للشراء 
4.3755 جنيه للبيع 
 

فرنك سويسرب
52.4257 جنيه للشراء 
52.5844 جنيه للبيع 
 

100 ين ياباني
30.4525 جنيه للشراء 
30.5452 جنيه للبيع 
 

ريـــال سعـــودي
12.7402 جنيه للشراء 
12.7794 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتي
155.1494 جنيه للشراء 
155.6526 جنيه للبيع 
 

درهم إماراتي 
13.0087 جنيه للشراء 
13.0502 جنيه للبيع 
 

دولار أســـترالي
31.1995 جنيه للشراء 
31.3001 جنيه للبيع 
 

دينــار البحــرين
126.7231 جنيه للشراء 
127.1164 جنيه للبيع 
 

ريـــال عمـــاني
124.1066 جنيه للشراء 
124.4913 جنيه للبيع 
 

ريـــال قطــــري
13.0992 جنيه للشراء 
13.1447 جنيه للبيع 
 

دينـار أردني
67.3042 جنيه للشراء 
67.6913 جنيه للبيع 
 

يوان صيني
6.6016 جنيه للشراء 
6.6215 جنيه للبيع

 

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