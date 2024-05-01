سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 1 مايو 2024

يشهد سعر الدولار اليوم استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية و الأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.



نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 1 مايو 2024 وفق معاملات البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار في معاملات البنك المركزي المصري عند

47.7860 جنيه للشراء

47.9254 جنيه للبيع

استقر سعر تداول الدولار في معاملات البنك الأهلي المصري عند

47.8 جنيه للشراء

47.9 جنيه للبيع

استقر الدولار في معاملات بنك الإسكندرية عند

47.8 جنيه للشراء

47.9 جنيه للبيع

استقر سعر صرف الدولار في معاملات بنك مصر عند

47.8 جنيه للشراء

47.9 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر تداول الدولار في معاملات بنك القاهرة عند

47.8 جنيه للشراء

47.9 جنيه للبيع



استقر الدولار في معاملات بنك قناة السويس عند

47.8 جنيه للشراء

47.9 جنيه للبيع

استقر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي CIB عند

47.8 جنيه للشراء

47.9 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

51.2505جنيه للشراء

51.4192 جنيه للبيع



جنيــه إسترليـني

59.9141 جنيه للشراء

60.1081 جنيه للبيع



دولار كنـدي

34.9109 جنيه للشراء

35.0230 جنيه للبيع



كرون دانمركي

6.8721 جنيه للشراء

6.8932 جنيه للبيع



كرون نرويجي

4.3371 جنيه للشراء

4.3510 جنيه للبيع

كرون ســويدي

4.3615 جنيه للشراء

4.3755 جنيه للبيع



فرنك سويسرب

52.4257 جنيه للشراء

52.5844 جنيه للبيع



100 ين ياباني

30.4525 جنيه للشراء

30.5452 جنيه للبيع



ريـــال سعـــودي

12.7402 جنيه للشراء

12.7794 جنيه للبيع



دينــار كويتي

155.1494 جنيه للشراء

155.6526 جنيه للبيع



درهم إماراتي

13.0087 جنيه للشراء

13.0502 جنيه للبيع



دولار أســـترالي

31.1995 جنيه للشراء

31.3001 جنيه للبيع



دينــار البحــرين

126.7231 جنيه للشراء

127.1164 جنيه للبيع



ريـــال عمـــاني

124.1066 جنيه للشراء

124.4913 جنيه للبيع



ريـــال قطــــري

13.0992 جنيه للشراء

13.1447 جنيه للبيع



دينـار أردني

67.3042 جنيه للشراء

67.6913 جنيه للبيع



يوان صيني

6.6016 جنيه للشراء

6.6215 جنيه للبيع

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