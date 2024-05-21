الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تشكيل عصابى - أرشيفية
تشكيل عصابى - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بنظام المقاصة بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول" بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 4 مليون جنيه - 3 فلاش ميموري – 2 هاتف محمول "بفحصهم فنيا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنظام "المقاصة" عن طريق تصدير كميات من اللحوم لإحدى الدول بمقابل عملات أجنبية بالدولة المشار إليها وتسليمها بالعملة المحلية داخل البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.

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