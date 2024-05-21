ضبط مالك مكتب كاستينج استقطب فتيات لتصوير فيديوهات دون رقابة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك ستوديو تصوير ومكتب كاستينج لإدارتهما بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة ستوديو تصوير ومكتب كاستينج بدون ترخيص، كائن بمحافظة الجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو لهم دون إجازتها رقابيًا مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وضبط المذكور، وبحوزته جهاز حاسب آلي وكاميرا ديجيتال وكشوف أسماء وبيانات راغبي التمثيل وهاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.