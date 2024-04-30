الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الكندوز البلدى بـ320 جنيهًا للكيلو.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

لحوم بلدية
لحوم بلدية

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسواق ولدى الجزارين والمنافذ الحكومية، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية بين 320 و 390 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 و430 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم البتلو بين 380 و450 جنيهًا، وسعر كيلو لحم الضأن من 400 إلى 450 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي من 300 إلى 350 جنيهًا.

أما في منافذ الحكومة، فقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا، بينما كيلو اللحم البرازيلي البقري يتراوح بين 210 إلى 250 جنيهًا، وسجل كيلو اللحم الهندي 190 جنيهًا.

وأكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف وتوفيرها، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى.

قال "البسومي" في تصريحات لـ"الدستور" إن أسعار اللحوم البلدية البقرية انخفضت من 180 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكيلو، بينما انخفضت أسعار اللحوم الجاموس إلى 145 جنيهًا و140 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن أسعار الإناث تباع بالواحدة في حالة التصريح بذبحها في المجازر، لعدم موائمتها مع عملية التربية، مشيرًا إلى أن الأسعار ستنخفض قبل عيد الأضحى بسبب توفير الدولار وانخفاض أسعار الأعلاف.

وأوضح "البسومي" أن الذبائح من العجول متوفرة في الأسواق، سواء كانت بلدية أو مستوردة، وأن الكبار في مجال استيراد اللحوم والمواشي رفعوا الأسعار دون رقيب، مشيرًا إلى أن الكبار يتحكمون في أسعار اللحوم والمواشي، وأن صغار المربين يتابعون كبار المستوردين وتجار اللحوم.

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