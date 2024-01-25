الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ 300 جنيه والضأن بـ380.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

لحوم
لحوم

شهدت  أسعار اللحوم، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 300 و350جنيه للكيلو، وسجلت أسعار البتلو بين 380 الى 450 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الضأن اليوم بين 280 و 360 جنيها. 

أسعار اللحوم اليوم

 وسجلت  أسعار المفروم البلدي بقيمة من 240 جنيها إلى 300 للكيلو  فيما  استقرت أسعار السجق البلدي عند 300 جنيه، وأسعار السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو، وأسعار  أسعار المفروم الجملي 300 جنيه.

 أسعار اللحوم المستوردة

وتتراوح أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها، وسجلت أسعار اللحوم الهندي قيمة 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز، كما  سجلت أسعار اللحوم البرازيلي المكعبات 210 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البرازيلي بالمنافذ قيمة 180 جنيها.

وسجلت  أسعار اللحوم الهندي في المحلات  210 جنيهات للكليو، فيما سجلت  أسعار الريش الضاني (380-420 جنيها.

خطة لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة 

وكان الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أن القطاع ينفذ خطة لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة انتاج الألبان وبيض المائدة من خلال عمليات التربية والتسمين وتوفير الأعلاف لصغار المربين التي تصل تكلفة 80% من الإنتاج وكذلك وتيسير تراخيص تشغيل المزارع وتوفير قواعد الأمن والأمان الحيوي ورفع كفاءة المزارع والتحسين الوراثي من خلال استيراد حيوانات عالية الإنتاجية واستيراد عجلات متخصصة لإنتاج اللبن واستيراد حيوانات ثنائية الغرض عالية الإنتاجية لصغار المربين الذين يملكون 80% من الثروة الحيوانية.

وقال "سليمان" في تصريحات " خاصة " للدستور" ان الدول تركز على توفير الأعلاف التي تمثل 80% من تكلفة الانتاج ونجاح عملية الإنتاج الحيواني والداجني حيث تقوم الوزارة بت فير الذرة والصويا وابرام الزراعات التعاقدية مع المزارعين لمحصولي الذرة وفول الصويا، حيث زادت المساحات من الزراعات العلفية وأصبحت تحقق ربح للمزارعين وإنتاج اعلاف تتماشى مع المواصفات العالمية، أيضا الرقابة على الاعلاف وعمليات التتبع والتفتيش والرقابة.

الكندوز ب300 جنيه والضأن 380جنيه أسعار اللحوم الاسواق

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