الكندور بـ 250 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا في الأسواق، اليوم الأحد، وتراوح كيلو اللحوم بين 250 و330 جنيها، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم

اسعار اللحوم في الاسواق اليوم الاحد

تراوح سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

سعر كيلو الضانى البرقى 380 جنيها

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ الحكومية، والضانى البرقى 380 جنيها.

خطة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان

وأكد الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي ان الوزارة وضعت خطة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان من خلال التلقيح الصناعي لانتاج سلالات جديدة عن التحسين الورارثي حيث ان التحسين الوراثي هو القاطرة التي تمكن من تحقيق زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان. ويتم التحسين الوراثي عن طريق اجراء الانتخاب في القطعان لتكوين قطعان نواة عالية الإنتاجية. وفي الماضي كانت عملية الانتخاب تستغرق مدد طويلة تصل لعشرات السنوات نظرا لطول مدة الجيل في الحيوانات المزرعية.

و اضاف "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ " الدستور" انه مع التقدم في علوم الوراثة الجزيئية أصبحت عملية الانتخاب تتم على المستوى الجيني والتي لا تستدعي الانتظار لحين وصول الحيوان لمرحلة الإنتاج لتحديد كفاءته الإنتاجية، مشيرا الى انه من الممكن عن طريق التحليل الجيني معرفة كفاءة الحيوان الإنتاجية مباشرة بعد الولادة.